Rover is stakingen streekvervoer beu en nodigt partijen uit voor gesprek

Reizigersvereniging Rover doet een poging de impasse in de cao-onderhandelingen in het streekvervoer te doorbreken. De vereniging heeft de werkgevers en de vakbonden uitgenodigd voor een gesprek, komende maandag in Utrecht. Rover hoopt dat dat leidt tot het opschorten van de stakingen, maar beter nog: een cao-akkoord.

Dat Rover zo'n stap zet is opmerkelijk. Directeur Freek Bos zegt zich niet te kunnen heugen dat de vereniging zich eerder in het cao-overleg heeft gemengd. Dat dat nu wel gebeurt, komt doordat het conflict al zo lang duurt en muurvast lijkt te zitten. De partijen hebben de afgelopen tijd niet formeel met elkaar gesproken.

Geen concreet voorstel

De vakbonden FNV en CNV hebben inmiddels laten weten bereid te zijn tot een gesprek. Van werkgeversorganisatie VWOV is nog niet bekend of ze ook willen praten. Rover-directeur Bos zegt niet met een concreet voorstel te komen. "We kennen de sector natuurlijk, maar dat is niet aan ons. We willen helpen de partijen weer aan tafel te krijgen."

Vandaag wordt in het streekvervoer opnieuw landelijk gestaakt, waardoor naar verwachting circa de helft van de ritten uitvalt. Het is al de zoveelste actiedag van de vakbonden om de eisen in het conflict kracht bij te zetten. Ook voor later deze maand staan stakingsdagen gepland.