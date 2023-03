Klopjacht Rijsbergen: politie baalt van haperend communicatiesysteem C2000

De klopjacht van gisteren op overvallers in Rijsbergen werd belemmerd doordat het communicatiesysteem C2000 haperde, zegt de politiebond ACP. De ruim zeventig agenten die bij de operatie waren betrokken konden door de gebrekkige communicatie niet goed met elkaar en met Belgische collega's samenwerken, aldus de bond.

"We hebben onze zorgen over het systeem al eerder bij de korpsleiding aangegeven, maar nu is de maat vol", zegt de bond bij Omroep Brabant. "Zeker omdat we er rekening mee hielden dat de overvallers vuurwapengevaarlijk waren". Volgens het ACP is het wachten op een ernstig incident.

C2000 is een zelfstandig communicatienetwerk, waar veel hulpverleningsinstanties mee werken. Dat netwerk functioneert niet naar behoren. Spraakberichten komen niet of niet helemaal door. "Het is de lifeline voor politiemensen. Zij moeten daarop kunnen vertrouwen", zei Maarten Brink, voorzitter van ACP Zeeland-West-Brabant, in het NOS Radio 1 Journaal.

'Zeer zorgelijk'

Brink legde uit wat er donderdagavond misging: "Er waren problemen met het netwerk van C2000. Daardoor konden collega's geen berichten sturen en ontvangen. Dat leidt tot gevaarlijke situaties voor politieagenten. In dit geval is het goed afgelopen, maar dit is het zoveelste incident met C2000. Dat is zeer zorgelijk."

De politie werkt al twintig jaar met het C2000-netwerk, maar goed is het volgens Brink nooit geweest. "We rollen van probleem naar probleem. Wat daar de reden van is, blijft gissen. Onacceptabel is het wel, maar een nieuw systeem ontwikkelen gaat jaren duren. Er moet dus een tijdelijke oplossing komen om op een veilige manier te kunnen werken."

Het ACP heeft een brief naar minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid en de korpsleiding gestuurd om de communicatieproblemen aan te kaarten.

'Verdachte in de bosjes'

De klopjacht donderdagavond duurde uren. De verdachten zouden een wapenhandelaar net over de grens in België hebben overvallen. Op hun vlucht lieten ze in Rijsbergen een auto achter. Inwoners werden verzocht om ramen en deuren gesloten te houden en uit te kijken naar de voortvluchtigen.

Een buurtbewoner zag hoe een van de voortvluchtigen werd aangehouden: "Bij het bushokje lag hij in de bosjes. Na een hoop geschreeuw werd hij gearresteerd."

Een Rijsbergenaar vertelt aan de regionale omroep dat een andere verdachte zich had verstopt in een afvalcontainer: "We hebben de achterdeur maar op slot gedaan. Dat doen we normaal nooit. Maar we zagen dat er een overvaller in een kliko zat, dat is toch wel angstig."

Twee verdachten zijn 19 jaar, de derde is 16. Ze komen allemaal uit Rotterdam.

Dit zijn beelden van de vlucht van de verdachten: