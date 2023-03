Acht mensen omgekomen bij Jehovah's in Hamburg, dader was mogelijk oud-lid

Bij de schietpartij in een gebedshuis van Jehovah's Getuigen in Hamburg zijn acht doden gevallen. De politie gaat ervan uit dat zich onder de doden ook de dader bevindt. Verder vielen er meerdere gewonden. De schietpartij vond gisteravond in het gebedshuis plaats in de wijk Gross Borstel.

Over het motief van de dader is nog niets bekend. Volgens Der Spiegel zou het gaan om een man die oud-lid is van de gemeenschap. Hij zou tussen de 30 en 40 jaar oud zijn.

Om 12.00 uur houdt de politie een persconferentie over de schietpartij. Veiligheidsbronnen melden aan onder meer persbureau DPA dat de politie denkt dat het gaat om een zogenoemde Amoktat, een moordpartij die door een eenling wordt gepleegd die meestal uit persoonlijke drijfveren handelt.

De politie werd rond 21.15 uur over de schietpartij gealarmeerd. Op beelden is te zien hoe zwaarbewapende agenten het gebedshuis binnengaan: