Acht doden bij aanslag op Jehovah's Getuigen Hamburg, dader was oud-lid

Bij de schietpartij in een gebedshuis van Jehovah's Getuigen in Hamburg zijn acht doden gevallen, onder wie een ongeboren kind en de dader. Vier mensen raakten zwaargewond, acht mensen liepen lichte verwondingen op, maakte het Hamburgse Openbaar Ministerie bekend. Volgens het OM handelde de dader waarschijnlijk alleen.

De schietpartij vond gisteravond in het gebedshuis plaats in de wijk Gross Borstel. Het OM gaat ervan uit dat de dader geen terroristisch motief had voor zijn daad.

De dader is de 35-jarige Philipp F. (35), een oud-lid van de Jehovah's Getuigen. Volgens het OM had hij de gemeenschap vrijwillig verlaten. F. had geen strafblad en beschikte over een wapenvergunning. Hij was in het bezit van een semiautomatisch pistool. Dat wapen, een Heckler & Koch P30, gebruikte hij ook bij zijn daad.

De politie werd rond 21.15 uur over de schietpartij gealarmeerd. Op beelden is te zien hoe zwaarbewapende agenten het gebedshuis binnengaan: