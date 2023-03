105 miljoen extra voor gelijke kansen in voortgezet onderwijs

Minister Wiersma van Onderwijs trekt structureel 105 miljoen euro extra uit voor een uitgebreidere ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs die dat nodig hebben.

Nu is er jaarlijks ruim 52 miljoen beschikbaar voor dit zogenoemde Leerplusarrangement, maar het kabinet gaat dit verhogen naar 157 miljoen. Daardoor zouden straks 100.000 leerlingen op zo'n 700 scholen van extra ondersteuning kunnen profiteren.

Het gaat daarbij om leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Zij hebben bijvoorbeeld door het gezin of de omgeving waarin ze opgroeien een moeilijkere start op de middelbare school en kunnen daar in hun ontwikkeling last van blijven houden.

"Als het gaat om kansen vergroten", schrijft Wiersma aan de Tweede Kamer, "vermijd ik het woord 'achterstanden zoveel mogelijk. Het kan de indruk wekken dat kinderen en jongeren tekort zouden schieten, terwijl het omgevingsfactoren buiten hen om zijn die het hen soms moeilijk maken."

De scholen kunnen zelf kiezen hoe ze deze leerlingen helpen: bijvoorbeeld door extra taallessen of huiswerkbegeleiding aan te bieden, of les te geven in kleinere klassen. De scholen moeten verantwoording afleggen over de besteding van het geld.

Geen brede brugklas

Wiersma meldt ook aan de Tweede Kamer dat er geen brede brugklas komt, zoals de Onderwijsraad twee jaar geleden voorstelde. Het idee was dat alle scholen op hetzelfde moment zo'n driejarige brugklas zouden invoeren. Dan zouden de leerlingen meer tijd krijgen om zich te ontwikkelen voordat er een schooltype gekozen wordt, en dat zou helpen in het streven naar gelijke kansen voor alle leerlingen.

De minister vindt het een sympathiek voorstel en stimuleert scholen die zelf een brede brugklas of schakelklas willen aanbieden. Maar hij vindt het voorstel om die nu overal voor te schrijven te ver gaan. Hij schrijft dat dit "het voortgezet onderwijs op zijn kop zet, zonder dat we duidelijk zicht hebben op de praktische en financiële consequenties van een dergelijke stelselwijziging".