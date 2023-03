Verzekeringen voor zorg, huis en auto flink duurder

Consumenten zullen de komende tijd aanlopen tegen hogere verzekeringspremies. Of het nu de zorgverzekering is, de woonverzekering of de autoverzekering, aan alle kanten gaan de prijzen omhoog. De grote aanjagers van de duurdere verzekeringen zijn hogere kosten en energieprijzen, en de loonstijgingen.

Prijsvergelijker Independer ziet de prijs voor de verzekering van een huis - opstal en wonen - dit jaar stijgen met gemiddeld 15 procent. De jaarpremie bedroeg vorig jaar gemiddeld 240 euro, dat wordt circa 276 euro. De kosten van het bouwen en verbouwen van een huis, plus de woningwaarde zijn de laatste tijd flink gestegen.

De inboedelverzekering blijft ongeveer gelijk, terwijl de rechtsbijstandverzekering wel duurder is geworden.

Lakspuiterij

De autoverzekering gaat ook omhoog, Independer raamt de stijging op ruim 10 procent. Voor een gemiddelde autoverzekering gold vorig jaar een jaarpremie van 821 euro, nu loopt dat op naar gemiddeld 912 euro. Een WA-beperkt cascoverzekering kost 728 euro, tegen 663 euro vorig jaar.

Vooral de inflatie en de gestegen energieprijzen maken de verzekering duurder. In het AD wijst een expert van autoverzekering.nl op het gebruik van energieslurpende droogcabines in de lakspuiterijen, duurdere auto-onderdelen en hogere personeelskosten.

Zorgkosten

De Telegraaf haalt het Centraal Planbureau (CPB) aan die de komende jaren een sterke stijging van de zorgpremie verwacht. Door de vergrijzing stijgen de kosten voor de zorg en ook de loonkosten gaan omhoog, Die kosten werken door in een duurdere zorgverzekering.

De zorgpremie is dit jaar al flink gestegen en bedraagt 138 euro per maand per persoon, dat is 10 euro meer ten opzichte van vorig jaar. In de komende vijf jaar gaat de zorgpremie volgens het CPB oplopen naar 175 euro per maand.

De hogere zorgpremies helpen de komende jaren dan ook niet echt de koopkracht te verbeteren, ondanks de stijgende lonen, stelt het CPB in het Centraal Economisch Plan 2023