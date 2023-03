Nederlandse shorttrackfavorieten maken geen fout op eerste WK-dag

De Nederlandse shorttrackploeg is goed begonnen aan de WK in Seoul. De favorieten voor een medaille, Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Jens van 't Wout en Sjinkie Knegt, overleefden allemaal de voorrondes. De 25-jarige Schulting, vorig jaar afwezig vanwege een coronabesmetting, stond bij alle drie de individuele afstanden op het ijs. Op de 500 en 1.000 meter was ze de sterkste in haar race, in haar kwartfinalerace van de 1.500 meter werd ze tweede. Schulting is met een voor haar doen voorzichtige doelstelling afgereisd naar Zuid-Korea. "Ik ga gewoon heel erg tevreden en blij zijn als ik met één individueel goud naar huis mag gaan."

Suzanne Schulting eist zoals altijd veel van zichzelf, maar probeert na vijf tropenjaren ook de rust te bewaren. - NOS

De tweevoudig olympisch kampioen op de 1.000 meter legt uit dat ze na de Spelen van Peking, waar ze één individueel goud haalde, toch wat teleurgesteld was. "Ergens baalde ik wel heel erg dat ik met niet meer goud naar huis was gegaan en daar heb ik nog best wel lang mee rondgelopen. Ik wil voor mezelf met een heel tevreden gevoel naar huis gaan. Vandaar dat ik de doelstelling iets relaxter heb ingezet." Velzeboer grote concurrent Op de 500 meter komt misschien wel haar grootste concurrent uit eigen land: Velzeboer. Het pas 21-jarige talent is de wereldrecordhoudster en regerend wereldkampioen op de kortste afstand en merkt dat daardoor haar status in de shorttrackwereld veranderd is. "Ik ben titelverdedigster, dus dan ga je wel met iets meer druk, ook vanuit jezelf, naar zo'n wedstrijd toe." Toch hoopt ze in Seoul "de onbevangenheid een beetje terug te vinden".

Xandra Velzeboer is wereldrecordhoudster en regerend wereldkampioen op de 500 meter. Haar status in het shorttrack is dan ook veranderd ten opzichte van een jaar geleden. - NOS

In de voorrondes was ze in elk geval prima op dreef. Ze plaatste zich zonder enige moeite voor de kwartfinales van de 500 en de 1.000 meter. Ook haar zus Michelle Velzeboer en Selma Poutsma reikten op de 1.500 meter tot de halve finales. Poutsma kwam daarnaast ook op de 500 en 1.000 meter door de voorrondes heen. Bij de mannen is Jens van 't Wout bij de WK de Nederlandse hoop op WK-medailles. De 21-jarige Van 't Wout beleefde dit seizoen zijn internationale doorbraak. Hij werd Europees kampioen op de 1.500 meter en toonde zich een allround shorttracker door op alle drie de afstanden een gouden wereldbekermedaille te veroveren. In Seoul komt hij dan ook op alle afstanden in actie en op de eerste dag plaatste hij zich soeverein voor de volgende rondes. Knegt ten val gebracht Ook Knegt, die in 2015 het allroundklassement van de WK won, is nog in de race voor een WK-medaille. Op de 1.500 werd hij ten val gebracht en werd hij later door de jury toegevoegd aan de startlijst van de halve finales, die zaterdag op het programma staan. Op de 1.000 meter had Knegt minder succes. In een heat met onder anderen Zuid-Koreaanse topfavoriet Park Ji-won kwam hij er niet aan te pas. In aanloop naar het laatste wereldbekerweekend van het seizoen, vorige maand in Dordrecht, was de 33-jarige Knegt nog behoorlijk kritisch op bondscoach Niels Kerstholt. Hij was het niet eens met hoe er getraind werd, maar dat conflict is inmiddels bijgelegd, laat Knegt weten.

Sjinkie Knegt won in 2015 het allroundklassement van de WK shorttrack en denkt dat er in Seoul opnieuw een gouden medaille in zit. 'Op de 1.500 meter zeker, en als het meezit op de 1.000 meter ook.' - NOS

"We hebben goed overlegd, Niels en ik, en aan de hand daarvan hebben we het schema gemaakt. We hebben hard getraind", doelt hij op de voorbereiding richting de WK. "Ik ben daar wel tevreden over. Ik hoop Niels ook." Niet voor alle Nederlanders verliep de eerste WK-dag goed. Itzhak de Laat verdween na een val op de 1.000 meter onder de boarding en ook Friso Emons kwam, op de 1.500 meter, ten val. Zij zijn, net als Teun Boer op de 500 meter, veroordeeld tot de herkansingsrondes. Op alle relay-onderdelen (gemengd, vrouwen en mannen) zijn de Nederlandse ploegen door naar de halve finales. De eerste WK-medailles worden zaterdag verdeeld. Dan staan de finales van de 1.500 en de 500 meter op het programma.