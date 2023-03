VN koopt tanker om olieramp bij Jemen te voorkomen

De Verenigde Naties hebben een grote olietanker gekocht om daarmee een milieuramp voor de kust van Jemen te voorkomen. In de Rode Zee ligt al jaren een oude supertanker, de Safer, vol ruwe olie.

De Safer is achtergelaten in de buurt van de haven van Hodeida, na het uitbreken van de burgeroorlog in Jemen in 2015. Sindsdien is het schip aan zijn lot overgelaten. De VN vreest dat de tanker binnen afzienbare tijd uiteenvalt of ontploft. Daarbij zou een gigantische hoeveelheid olie in zee terechtkomen.

De Safer heeft bijna 175 miljoen liter ruwe olie aan boord. Het schip wordt gebruikt als olieopslag en staat onder controle van de Houthi-rebellen, die in de burgeroorlog vechten tegen een coalitie die wordt geleid door Saudi-Arabië.

Gifstoffen

"Een grote olieramp zou verwoestend zijn voor de mensen die langs de kust van Jemen wonen en afhankelijk zijn van de visvangst", schrijft de VN in een verklaring. "Zo'n 200.000 mensen zouden daar niet meer van kunnen wonen. hele gemeenschappen zouden worden blootgesteld aan gevaarlijke gifstoffen. Miljoenen zouden last hebben van luchtvervuiling."

De VN zoekt al jaren naar een oplossing voor het spookschip en heeft geld ingezameld bij donoren, bedrijven en particulieren voor het leeghalen van de tanker. De operatie kost zeker 129 miljoen dollar.

Met het schip dat de VN heeft gekocht moet de olie veilig worden afgevoerd. De supertanker krijgt een onderhoudsbeurt in China en wordt in mei in de Rode Zee verwacht voor het begin van de operatie.