Wekdienst 10/3: Actie starters woningmarkt in Den Haag • Boekenbal opent Boekenweek

Goedemorgen! In Den Haag wordt vandaag met honderden tentjes actiegevoerd door starters op de woningmarkt en het jaarlijkse Boekenbal opent vanavond de Boekenweek. Eerst het weer: in het zuiden is het regenachtig en zacht, terwijl het in het noordoosten koud is met sneeuw of natte sneeuw gedurende een groot deel van de dag. Vanmiddag steekt er een noordelijke wind op en breidt de sneeuw zich verder over het land uit. Het wordt dan op meerdere plaatsen wit. Na een koude nacht schijnt morgen de zon geregeld.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je een overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Let op, in sommige regio's wordt gestaakt. Wat kun je vandaag verwachten? In Den Haag voeren starters op de woningmarkt actie, georganiseerd door Vereniging Eigen Huis en het festival Lowlands. Op de Lange Voorhout komen honderden tentjes te staan. Minister Hugo de Jonge bezoekt de actievoerders.

Agractie Nederland organiseert vandaag het Nationaal Plattelandsdebat in Veenendaal. Landelijke woordvoerders en fractieleiders van tien politieke partijen gaan in debat over de toekomst van het Nederlandse platteland.

Vanavond is het jaarlijkse Boekenbal, het gala waarmee de Boekenweek wordt geopend. Het thema van de Boekenweek is dit jaar Ik ben alles. Het moet uitnodigen tot stilstaan bij de eigen identiteit. Het Boekenweekgedicht is voor het eerst ook in het Fries.

Wat heb je gemist? Het ziekteverzuim onder werknemers blijft stijgen. In het vierde kwartaal van 2022 kwam het verzuim uit op gemiddeld 5,6 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het laatste kwartaal van 2021 was dat nog 5,4 procent. Het is het zevende jaar op rij dat het verzuim stijgt. Het niveau is bijna net zo hoog als in 2000, toen met 5,7 procent het hoogste verzuim van de afgelopen decennia werd gemeten. Daarna zette een flinke daling in. Het CBS noemt geen oorzaken. De sector waarin de meeste werknemers ziek zijn, is nog steeds de gezondheids- en welzijnszorg. Daar steeg het verzuim in een jaar tijd van 7,5 naar 8 procent. Binnen de zorg zijn medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg het meest ziek: 9,3 procent.