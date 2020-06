De coronacijfers van 15 mei: 3600 niet-geteste coronadoden

Van de dagelijkse RIVM-cijfers was al bekend dat ze niet compleet zijn. Bijvoorbeeld omdat sommige mensen thuis overlijden zonder dat er officieel covid-19 bij ze is vastgesteld. De afgelopen weken daalde het aantal overledenen in rap tempo. Vorige week was de 'oversterfte' volgens het CBS naar schatting nog ruim 100.

In totaal overleden er in week 11 tot en met 19 (9 maart tot en met 10 mei) zo'n 36.000 mensen, terwijl er naar schatting 27.000 Nederlanders zouden zijn overleden als er geen epidemie was geweest.

In de eerste negen weken van de corona-epidemie zijn er volgens de laatste cijfers van het CBS bijna 9000 mensen meer overleden dan je in deze periode van het jaar zou verwachten. In dezelfde periode meldde het RIVM 5400 overledenen aan covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat betekent dat er waarschijnlijk zo'n 3600 mensen zijn gestorven aan de ziekte die niet waren getest op het virus en daarom buiten de officiële statistieken van de coronadoden bleven.

Verreweg de meeste overledenen zijn ook in de CBS-cijfers ouderen. De oversterfte is met name onder zeventigers en tachtigers bovengemiddeld groot.

Met 9000 coronadoden zou Nederland op hetzelfde niveau zitten als buurland België. Daar vielen tot en met afgelopen zondag bijna 8700 slachtoffers. De Belgen tellen al veel langer ook de overledenen in verpleeghuizen mee, waar in Nederland aanvankelijk niet of nauwelijks werd getest. De oversterftecijfers in België zijn daarom niet of nauwelijks hoger dan de officiële.

Ziekenhuisopnames

In die officiële RIVM-cijfers waren er vandaag meldingen van 53 nieuwe coronadoden. Daarmee heeft het instituut tot nu toe in totaal 5643 overledenen geregistreerd van wie bekend is dat dit komt door covid-19.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Gisteren werden 27 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld; vandaag zijn dat er 35. In totaal zijn er nu 11.492 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen.

Van zowel de sterftecijfers van het RIVM als de ziekenhuisopnames is bekend dat er een achterstand is in de registratie. Sommige gevallen die vandaag zijn gemeld dateren van bijna twee weken terug.