Acteur Robert Blake, ooit vervolgd voor moord, overleden op 89-jarige leeftijd

De Amerikaanse acteur Robert Blake, vooral bekend van de tv-serie Baretta uit de jaren 70, is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij speelde in enkele bekende films, zoals In Cold Blood uit 1967, een film gebaseerd op een boek van Truman Capote, en Lost Highway uit 1997, van regisseur David Lynch.

Blakes lange carrière werd overschaduwd door de beschuldiging dat hij zijn vrouw zou hebben vermoord in 2001. Bonny Lee Bakley werd doodgeschoten bij een restaurant in Los Angeles in de geparkeerde auto van Blake. De acteur ontkende haar te hebben gedood en zei dat hij in het restaurant was toen het gebeurde. In een strafzaak werd hij vrijgesproken, maar een civiele rechtbank oordeelde later dat hij verantwoordelijk was voor haar dood.

Niet brandende sigaret

Voor zijn acteerwerk in Baretta kreeg Blake een Emmy en een Golden Globe Award. In de serie speelt hij detective Tony Baretta, een onorthodoxe agent met een geelkuifkaketoe, vreemde vermommingen, een roestige Chevy Impala en een niet brandende sigaret tussen de lippen of achter zijn oor. De serie werd uitgezonden van 1975 tot 1978.

Zijn carrière als acteur begon al in 1939, toen hij als 6-jarige zijn eerste een filmrol kreeg. In 1948 was hij met Humphrey Bogart te zien in de klassieke western The Treasure of the Sierra Madre. Blake speelde ook in talloze andere tv-series en films. Hij werd gezien als een van de beste acteurs van zijn generatie, maar na zijn arrestatie voor de moord op Bakley was zijn carrière grotendeels voorbij.

De acteur leed aan hartproblemen. Hij stierf "vredig in het bijzijn van familie en vrienden", heeft de familie laten weten.