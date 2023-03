Ziekteverzuim stijgt voor zevende jaar op rij

Het ziekteverzuim onder werknemers blijft maar stijgen. In het vierde kwartaal van 2022 kwam het verzuim uit op gemiddeld 5,6 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statiestiek. In het laatste kwartaal van 2021 was dat nog 5,4 procent. Het is het zevende jaar op rij dat het verzuim stijgt. Het is nu bijna net zo hoog als in 2000, toen met 5,7 procent het hoogste verzuim van de afgelopen decennia werd gemeten. Daarna zette een flinke daling in. Het CBS noemt geen oorzaken.

Seizoenspatroon Het ziekteverzuim kent een duidelijk seizoenspatroon. In het eerste en vierde kwartaal zijn altijd meer werknemers ziek dan in het voorjaar en de zomer. Waar in dit artikel vergelijkingen worden gemaakt, gaat het steeds om het vierde kwartaal.