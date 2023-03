Amsterdamse politie schiet bij aanhouding van verdachte na steekpartij

De Amsterdamse politie heeft schoten gelost bij de arrestatie van een verdachte van een steekpartij. Hij had bij een hotel tegenover het Centraal Station iemand neergestoken. Dat gebeurde rond 23.15 uur, meldt de lokale zender AT5.

De verdachte liep daarna richting het station. Om hem tegen te houden gebruikten agenten hun dienstwapen. Het is volgens AT5 onduidelijk of het ging om waarschuwingsschoten of gerichte schoten.

Uiteindelijk werd de verdachte geraakt met een stroomstootwapen, waarna hij kon worden aangehouden. Hij raakte niet gewond.

Het slachtoffer van de steekpartij is naar het ziekenhuis gebracht, vermoedelijk met ernstige verwondingen. Het is nog niet duidelijk of de slachtoffer en de verdachte elkaar kenden.

Tijdens de politieactie brak korte tijd paniek uit rond het station, is te zien op beelden op sociale media. Toen de politie schoten loste begonnen mensen te rennen en probeerden ze in het station een veilig heenkomen te vinden.