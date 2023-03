Keiharde woorden in crisistijd bij FC Volendam: 'Dit dorp is vergiftigd'

FC Volendam mag dan keurig veertiende staan in de eredivisie, de verhoudingen bij de club zijn ernstig verstoord, zo bleek donderdagavond andermaal tijdens een bijeenkomst voor supporters in evenementenzaal De Jozef in Volendam.

Waar voorzitter Jan Smit zijn geboortedorp tijdens een inleidend praatje nog het achtste wereldwonder noemde, ging hij er daarna met gestrekt been in. "Dit dorp is vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune", zei de zanger en televisiepresentator.

"Ook vanavond zijn er mensen aanwezig die willens en wetens onjuiste informatie verspreiden", vervolgde Smit. "Achter iemands rug mensen beschadigen en ze het liefst met een dolk in de rug steken. Daar is dit dorp pas echt goed in."

Kritiek op 'Team Jonk'

Het bestuur, onder leiding van Smit, en de raad van commissarissen van de club verschillen al een tijd van mening over de te varen koers. Volendam promoveerde vorig seizoen na dertien jaar met Jonk naar de eredivisie, maar toch is er kritiek.

Volgens de critici is de invloed van Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur voetbalontwikkeling Ruben Jongkind, die zich samen met enkele vertrouwelingen 'Team Jonk' noemen, te groot. De rvc vreest dat 'Team Jonk' de club overneemt, vindt dat er te veel geld wordt uitgegeven en dat de jeugdopleiding niet functioneert.