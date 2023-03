Manchester United herstelt zich van Liverpool-debacle: 4-1 tegen Real Betis

Manchester United heeft zich in de Europa League gerevancheerd voor de beschamende 7-0 nederlaag bij rivaal Liverpool in de competitie. Het eerste duel in de achtste finales tegen Real Betis leverde een overtuigende 4-1 overwinning op. Wout Weghorst was een van de Engelse doelpuntenmakers.

Erik ten Hag had zijn verbolgenheid over de wanprestatie van zijn ploeg op Anfield Road niet onder stoelen en banken geschoven, maar gaf de falende elf van afgelopen weekeinde een nieuwe kans tegen de Spaanse gasten. De door de buitenwacht zo bekritiseerde Weghorst mocht derhalve ook weer in de spits plaatsnemen.

Het had er alle schijn van dat de boodschap van de Nederlandse manager helder en duidelijk was aangekomen, want al na zes minuten liet Marcus Rashford met een hoog en droog schot de 1-0 aantekenen. Het was alweer de 26ste seizoenstreffer van de onder Ten Hag opgebloeide aanvaller. Een Spaanse voet voorkwam tien minuten later de 2-0 van Weghorst.