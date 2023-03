Sterker Feyenoord voorkomt op nippertje onnodig verlies tegen Sjachtar

Feyenoord is zijn Europese avontuur hervat met een 1-1 gelijkspel in Warschau. Het had tegen Sjachtar Donetsk de overhand, maar leek in de slotfase de deksel op de neus te krijgen. Vlak voor tijd kopte invaller Ezequiel Bullaude toch nog raak voor de Rotterdammers.

Daardoor ligt een plek bij de laatste acht in de Europa League nog altijd voor het grijpen. Volgende week is immers de return in een ongetwijfeld kolkende Kuip.

Ander elftal

Het blijft bijzonder. Een jaar geleden stond Feyenoord met een bijna compleet ander elftal in de achtste finales van de Conference League, waarin het uiteindelijk de finale haalde.

Tegen Partizan Belgrado, dat met 5-2 klop kreeg, stonden Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida aan de aftrap. De rest is inmiddels vertrokken, op Gernot Trauner en Justin Bijlow na.