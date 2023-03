Doden en gewonden bij schietpartij in gebedshuis Hamburg

Bij een schietpartij in een gebedshuis in de Duitse stad Hamburg zijn meerdere doden en gewonden gevallen, dat meldt de politie. Het gaat om een gebedshuis van Jehovah's Getuigen. Het is nog niet bekend wie de dader is.

De schietpartij was in de straat Deelböge in de wijk Gross Borstel. De politie werd rond 21.15 uur gealarmeerd. Volgens Duitse media zijn er zeven mensen omgekomen. Volgens de lokale omroep van Hamburg zijn daarnaast zeven mensen zwaargewond geraakt.

Er is nog veel onduidelijk over de dader en het motief. Een woordvoerder van de politie zegt dat agenten een schot hoorden op de bovenverdieping nadat ze het pand hadden betreden. Toen de politie daar ging kijken werd daar ook een dode aangetroffen, "mogelijk de dader of één van de daders".

De politie vraagt om geen geruchten te verspreiden over een eventueel motief van de dader omdat hier nog niets over bekend is.

Bewoners zijn via een calamiteitenapp gewaarschuwd voor 'extreem gevaar'. De politie heeft mensen gevraagd binnen te blijven en niet te bellen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit om overbelasting van het netwerk te voorkomen.