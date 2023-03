Doden bij schietpartij in gebedshuis Hamburg, dader vermoedelijk ook omgekomen

Bij een schietpartij in een gebedshuis in de Duitse stad Hamburg zijn doden en gewonden gevallen. Hoewel de politie geen cijfers noemt, spreken Duitse media over zes of zeven doden en acht zwaargewonden. De dader zou ook zijn omgekomen; over diens identiteit is nog niets bekend.

De schietpartij vond plaats in een gebedshuis van Jehovah's Getuigen in de wijk Gross Borstel. De politie werd rond 21.15 uur gealarmeerd. Rond 12.00 uur houdt de politie een persconferentie over de schietpartij.