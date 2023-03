Jack van Gelder meldt betrokkenheid bij twee incidenten NOS Sport

Jack van Gelder is betrokken bij twee incidenten die zijn gemeld bij de vertrouwenspersoon van NOS Sport. Dat zei de oud-presentator (tot medio 2015) van Studio Sport zelf in het tv-programma HLF8.

Eerder vandaag werd bekend dat de hoofdredactie van NOS Sport op termijn vertrekt na een inventarisatie van meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Bijna honderd mensen hebben zich gemeld bij de externe vertrouwenspersonen. Die meldingen gaan over de afgelopen ruim twintig jaar en betreffen ook de werkcultuur.

Het eerste geval waar Van Gelder bij betrokken was, speelde zich volgens hem af in 2011 of 2012. Een jonge presentatrice van NOS Studio Sport belde de presentator terwijl Van Gelder in bad zat. Haar vraag was of Van Gelder haar mentor wilde zijn. "Toen zou ik de opmerking hebben gemaakt: nou, als je bij mij in bad komt zitten prima", zegt de presentator.

De oud-presentator zei dat de opmerking voor hem een grap was. "Maar het is blijkbaar heel hard aangekomen bij haar", zei Van Gelder. De presentator heeft contact gezocht via Twitter en haar gezegd het "buitengewoon vervelend" te vinden. Volgens Van Gelder heeft zij zijn excuses aanvaard.