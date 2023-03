AS Roma thuis te sterk voor Real Sociedad, remise bij Sporting-Arsenal

AS Roma won vorig seizoen door een zege op Feyenoord in de finale de eerste editie van de Conference League en heeft voor dit jaar zijn zinnen gezet op de Europa League. Een volgende stap in die richting is gezet door de 2-0 thuisoverwinning in de achtste finales op Real Sociedad. Arsenal, koploper in de Premier League, kwam op bezoek bij Sporting Portugal uit op een 2-2. Karsdorp laat zich zien Rick Karsdorp stond aan de basis van de openingstreffer van AS Roma. Hij veroverde na een klein kwartier de bal op de mee opgerukte Diego Rico en zette meteen de door de Spaanse linksachter vrijgelaten Paulo Dybala aan het werk. Tammy Abraham vond vervolgens Stephan El Shaarawy bij de tweede paal.

Stephan El Shaarawy (links) tikte de 1-0 binnen voor AS Roma - EPA

Real Sociedad zocht vervolgens de rest van de wedstrijd tevergeefs naar een gaatje in de verdediging van de Romeinen, waar Georginio Wijnaldum het laatste halfuur als invaller meemaakte. Hij zag van dichtbij hoe kort voor tijd uit een hoekschop Marash Kumbulla de 2-0 binnenknikte. St. Juste met cruciale redding Arsenal trad niet op volle kracht aan bij Sporting Portugal - deels door blessures, deels omdat manager Mikel Artete onder anderen aanvoerder Martin Ødegaard rust gunde. William Saliba kopte de Londense ploeg niettemin naar 0-1. Hij troefde bij een hoekschop voormalig Heerenveen- en Feyenoord-verdediger Jeremiah St. Juste af in de lucht. Nog voor de pauze kwam de thuisploeg langszij, eveneens uit een corner. Gonçalo Inácio klopte van dichtbij de Amerikaanse WK-ganger Matt Turner. De vervanger van eerste doelman Aaron Ramsdale, die op de bank zat, had even later wel een antwoord op het vervaarlijke schot van Marcus Edwards.

Gonçalo Inácio ziet zijn kopbal in het Arsenal-doel vliegen - Pro Shots