Protesten Georgië houden aan ondanks intrekken 'Russische' wet

Opnieuw zijn duizenden demonstranten de straat op gegaan in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Een omstreden wetsvoorstel dat organisaties zou verplichten zich te registreren als 'buitenlandse agent' mag dan ingetrokken zijn door de regering, de onvrede houdt aan.

Het ingetrokken wetsvoorstel - door demonstranten 'Russische wet' genoemd vanwege een vergelijkbare wet die in 2012 in Rusland werd ingevoerd - was volgens de regering van Georgië niet bedoeld om een pro-Russische koers te volgen. Maar voor veel Georgiërs had die wet daar wel degelijk mee te maken.

Daarnaast is er al enige tijd onvrede over de houding van de Georgische regering ten opzichte van het Westen. De regering zou te veel luisteren naar de wensen van Rusland.

De oppositie eist in een gezamenlijke verklaring een meer daadkrachtige houding van de regering: "Zolang er geen garanties zijn dat Georgië een prowesterse koers volgt, zullen deze protesten niet stoppen."