1200 plekken voor asielzoekers op sportpark in Nijmegen

In Nijmegen komen vanaf half april 1200 tijdelijke opvangplekken voor vluchtelingen. Omwonenden zijn hierover vandaag schriftelijk door de gemeente ingelicht.

De tijdelijke opvangplekken komen op een sportpark tussen het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal. De crisisnoodopvanglocatie blijft open tot 1 november, meldt Omroep Gelderland.

Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd om opvangplekken aan te bieden voor de groeiende aantallen mensen die in Nederland asiel aanvragen. Nijmegen geeft daar dus, niet voor het eerst, gehoor aan.

"De nood is nog altijd hoog", zegt burgemeester Bruls. "We weten inmiddels uit ervaring dat we crisisnoodopvang, ook op grotere schaal, in Nijmegen zó kunnen organiseren dat dit goed en rustig verloopt, zowel voor degenen die er verblijven als voor de mensen die er in de buurt wonen."

Paviljoens en dagbesteding

Op het sportpark worden zes paviljoens gebouwd met verwarmde slaapruimtes voor 160 personen. Ook komen er vijftig woonunits voor vier of zes personen, waarin vooral ouders en kinderen zullen verblijven.

Verder zijn er sanitair- en ontmoetingsruimten en zullen er dagbestedingsactiviteiten worden georganiseerd. De voetbalclub die er speelt, kan nog wel enkele velden blijven gebruiken. Volgens de gemeente is de opvanglocatie niet bedoeld voor mensen van wie duidelijk is dat zij geen kans maken op asiel, zoals veiligelanders.