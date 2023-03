Willem-Alexander: 10 jaar koningschap is omgevlogen

"Het is voorbijgevlogen met hoogte- en dieptepunten". Zo vat koning Willem-Alexander zijn eerste tien jaar als staatshoofd samen, een jubileum dat hij eind volgende maand bereikt. In een persgesprek ter afsluiting van zijn staatsbezoek aan Slowakije lichtte de koning kort zijn reis, koningschap en thuissituatie toe.

Dit staatsbezoek stond, net als andere staatsbezoeken, in het teken van het aanhalen van bilaterale banden, maar ook van de samenwerking binnen de NAVO. De focus van het persgesprek kwam al snel op het 10-jarig jubileum van Willem Alexander en op de privésituatie bij de Oranjes thuis.

Voorbijgevlogen

Op de vraag of hij destijds klaar was voor het koningschap zei hij: "Ik was goed voorbereid, maar je weet nooit hoe het loopt. Iedere dag is anders." Voor de koning sprongen de Nederlandse sportprestaties eruit, evenals de viering van 75 jaar bevrijding en de vele "mooie staatsbezoeken".

Kort haalde Willem-Alexander ook een aantal dieptepunten aan. Hij noemde het overlijden van zijn broer Friso, de ramp met vlucht MH17 en de coronapandemie.

Beveiliging

Over de beveiliging van zijn oudste dochter Amalia had het koninklijk paar geen nieuws. "Voor de privésituatie blijft het zwaar, we zijn sterk als gezin: met zijn vijven vormen we een sterk team."

Tot slot passeerden de carrières van de twee jongste dochters nog even de revue. Prinses Alexia is nu bezig met haar examens in Wales, Ariane zit in haar vierde jaar gymnasium. Beiden zijn volgens de koning nog niet bezig met de toekomst. "Ze moeten eerst hun jaar halen."