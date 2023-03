Israëlische reservisten sluiten zich aan bij protesten tegen regering

Dat reservisten dreigen met dienstweigering is een uitzonderlijke situatie, zegt Ariel Heimann. Hij is onderzoeker bij het Israëlische instituut voor veiligheidsstudies en stond jaren aan het hoofd van de Israëlische reservetroepen van het leger. "Dat reservisten op deze schaal in opstand komen, hebben we nog nooit meegemaakt. Ze zijn bang dat het land een kant op gaat waar ze niet achter staan. En dus gebruiken ze de macht die ze hebben om druk te zetten."

Al zo'n tweeënhalve maand gaan tienduizenden Israëliërs wekelijks de straat op om te demonstreren tegen hervormingsplannen van de regering. Ook vandaag waren er in het hele land acties. In verschillende steden werden protestmarsen gehouden en belangrijke wegen werden geblokkeerd.

Ron Scherf is zo'n reservist die zich bij de demonstranten heeft aangesloten. Hij was luitenant-kolonel en dient nu al zo'n dertig jaar als reservist in een elitekorps. Hij is bang dat de hervormingen het land in een dictatuur veranderen en dus gaat ook hij de straat op om te demonstreren. "De politieke situatie is heel problematisch en ik heb het gevoel dat we met de hervormingen langzaam afglijden naar een staat waarin we geen democratie meer zijn. En dat baart mij zorgen."

Hij denkt dat de groep die dienst zal weigeren als de hervormingen doorgevoerd worden, steeds verder zal groeien: "We zijn opgegroeid in een democratie en dat is een kernwaarde voor ons. En mensen gaan hun leven niet riskeren onder een dictatuur."

Samen met andere reservisten verzet hij zich tegen de hervormingsplannen door te demonstreren, maar ook door 'acties uit te voeren'. "We gebruiken geen geweld, maar we proberen wel druk te zetten." Zo blokkeerden reservisten belangrijke wegen en demonstreerden ze bij huizen van politici.