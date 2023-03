Instituut Mijnbouwschade trekt alle hoger beroepen over bevingsschade in

Het Instituut Mijnbouwschade (IMG) heeft besloten de zeven nog lopende hogerberoepszaken tegen uitspraken waarin de rechtbank Groningers met aardbevingsschade een vergoeding heeft toegekend, per direct in te trekken. Daarmee geeft het IMG gehoor aan de wens die staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw maandag uitsprak.

Het IMG, de overheidsinstantie die gaat over de afhandeling van de schade, neemt het besluit naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. "Mede op basis daarvan en een gesprek met de staatssecretaris is voor de korte termijn opnieuw gekeken naar de huidige afweging rond het instellen van hoger beroep."

Gedupeerden van wie de hogerberoepszaak door het IMG is ingetrokken, zijn daar vandaag over geïnformeerd. Zij houden wel de mogelijkheid om zelf in bezwaar en beroep te gaan, schrijft RTV Noord.

'Hoger beroep niet gewenst'

In het vorige week uitgekomen rapport werd geconcludeerd dat de belangen van de Groningers stelselmatig zijn genegeerd door de overheid. Ook stelde de commissie dat de schadeafhandeling makkelijker en menselijker moet.

Vijlbrief zei maandag dat hij het instellen van een hoger beroep "niet gewenst" vond omdat de overheid daardoor tegenover de burgers komt te staan. Toen had het instituut al met de staatssecretaris afgesproken in beginsel niet meer in hoger beroep te gaan. Nu laat het IMG dus ook de lopende zaken vallen.

Daarnaast zegt het instituut deze maand nog met concrete voorstellen te komen om de schadeafhandeling "milder, makkelijker en menselijker te maken".

Soms nog wel hoger beroep

Bij zaken die een "breder belang" dienen kan het overigens nog wel voorkomen dat het IMG hoger beroep instelt. "Dat zullen we dan met een zeer grote mate van terughoudendheid doen. Richting betrokkenen betrachten we daarbij coulance zodat zij zo min mogelijk extra nadeel hebben van het feit dat er hoger beroep wordt ingesteld."

De Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt het besluit van het IMG een goed begin. "We vragen al langere tijd aandacht voor de juridisering in de schadeafhandeling, en ook het rapport (van de enquêtecommissie, red.) benoemt dit", zegt Merel Jonkheid namens de GBB tegen RTV Noord. "Hopelijk wordt deze lijn doorgezet en wordt de schadeafhandeling daadwerkelijk milder, makkelijker en menselijker."

Volgens Jonkheid is er nog een lange weg te gaan om de schadeafhandeling voor gedupeerden menselijker te maken. "Als jij het als gedupeerde niet eens bent met je schadevergoeding, dan kun je kosteloos in bezwaar en beroep. Maar als het tot een rechtszaak komt, dan krijg je de landsadvocaat tegenover je", zegt ze. "Als gedupeerde ben je nagenoeg kansloos. Ook zijn hogerberoepszaken in de toekomst nog niet uitgesloten."