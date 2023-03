Frontex voor het eerst voor de rechter om pushback: 'Niet als mensen behandeld'

*Ali is een gefingeerde naam, de familie wil graag anoniem blijven. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.

Ali en z'n vrouw hebben vier kinderen, die tussen de 1 en 7 jaar oud waren toen het gezin op de vlucht sloeg. "De oorlog brak uit en we wilden geen kant kiezen. We hebben onze bezittingen achtergelaten en zijn vertrokken", zegt Ali. Ze vluchtten eerst naar Noord-Irak, om vervolgens in 2016 via Turkije naar Europa te gaan. "We wilden een toekomst voor onze kinderen creëren. Ons leven was verwoest, maar we gunden onze kinderen een toekomst."

Ik keek om me heen en zag de Turkse vlag. Ik was in shock. We waren weer terug in Turkije.

Eenmaal op het vliegveld wordt het gezin uit elkaar gehaald. Ook de kinderen, onder wie de zoon die nog borstvoeding krijgt, wordt van z'n moeder gescheiden. Er is veel beveiliging en praten mag niet, vertelt Ali. Eenmaal aangekomen weten ze niet wat ze zien. "Ik keek om me heen en zag de Turkse vlag. Ik was in shock. We waren weer terug in Turkije."

Deze zaak is uniek, zegt Myrthe Wijnkoop, migratierechtdeskundige bij Instituut Clingendael. "De meeste slachtoffers van pushbacks verblijven niet meer in Europa, maar in landen daaromheen of in transitlanden. Dus de contacten met rechtshulpverlening of organisaties die het gezin kunnen helpen, zijn niet eenvoudig te leggen." Daarnaast is het complex om Frontex aan te klagen. "Een procedure aanspannen bij het hof in Luxemburg is heel ingewikkeld. Er zijn hele hoge bewijsdrempels."

Advocaat Lisa-Marie Komp staat de familie bij. "Frontex is verplicht om toe te zien op de naleving van mensenrechten op alle missies waar ze lidstaten ondersteunen. Dat hebben ze niet gedaan, want ze hebben samen met Griekenland mensen teruggebracht naar Turkije. Je mag mensen niet zomaar van straat plukken en terugbrengen naar een ander land. Een rechter hoort te oordelen over uitzetting."

Vluchtelingen die in de Europese Unie aankomen hebben het recht om asiel aan te vragen. Ook dit gezin deed dat. Komp: "Dan hoort zo'n aanvraag behandeld te worden. In dit geval was het aannemelijk dat ze asiel zouden krijgen en in Griekenland hadden mogen blijven. Maar daar is het niet van gekomen."

"Deze zaak is groter dan dit gezin. We hebben de afgelopen jaren vaker berichten gelezen over pushbacks en heel veel mensen zijn daar het slachtoffer van geworden. Het is belangrijk dat de rechter vastlegt dat Frontex zich aan de regels moet houden", aldus Komp.