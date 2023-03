Verdachte Zwijndrecht langer vast, 30.000 euro uitgekeerd aan twee tipgevers

De verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten, meldt het Openbaar Ministerie.

De 49-jarige man wordt ervan verdacht dat hij op 21 januari zijn 38-jarige ex-vriendin en haar moeder heeft neergeschoten op de parkeerplaats van een winkelcentrum in Zwijndrecht. De moeder (66) kwam daarbij om het leven; haar dochter raakte zwaargewond.

De Dienst Speciale Interventies pakte de verdachte een aantal weken later op in Schiedam. Onder meer in het programma Opsporing Verzocht was om informatie over het voorval en de voorvluchtige verdachte gevraagd. Ook was een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden naar zijn vindplaats.

'Zeer waardevol'

Het OM zegt nu dat de beloning wordt uitgekeerd aan twee tipgevers, omdat zij "met informatie kwamen die zeer waardevol bleek te zijn voor het onderzoeksteam". De tipgevers krijgen allebei een deel van de beloning.

Het onderzoek van de politie en het OM is nog bezig. Daarbij wordt volgens het OM nu vooral gekeken naar hoe de verdachte een aantal weken voortvluchtig kon blijven en wie hem daarbij hebben geholpen.

Geld ophalen

Om de man te kunnen aanhouden zette de Rotterdamse recherche onder meer observatieteams in. Ook werden telefoons afgeluisterd en veel camerabeelden bekeken. De dag na de schietpartij werd ook een opsporingsbericht gedeeld met zijn naam, een foto en signalement.

Uiteindelijk werd Minh Nghia V. aangehouden toen hij alleen in een auto zat. Om te voorkomen dat hij zou wegrijden, werd op zijn banden geschoten.

V. heeft volgens zijn advocaat veel spijt van de schietpartij. Dat hij na zijn daad een paar weken voortvluchtig was, zou zijn geweest omdat hij bezig was geld op te halen voor zijn ex-vriendin, die hij bij het incident ernstig had verwond.