Kooij maakt indruk en spurt naar ritzege in Parijs-Nice

Voor Kooij was het zijn tweede zege in de UCI World Tour, na zijn winst vorig jaar in de openingsetappe van de Ronde van Polen.

Olav Kooij heeft op imponerende wijze de vijfde etappe van Parijs-Nice gewonnen. De pas 21-jarige Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma was in de overgangsrit van 212,4 kilometer naar Saint-Paul-Trois-Châteaux veruit de snelste van het peloton.

Live vanaf 14.55 uur

Alle etappes van Parijs-Nice zijn te volgen bij de NOS. Tot en met etappe 6 (vrijdag 10 maart) is de koers vanaf 14.55 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

In het slotweekend, etappe 7 en 8, is Parijs-Nice vanaf 13.10 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1.