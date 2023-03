Terrorismeverdachte in Gorinchem aangehouden

De politie heeft een 34-jarige man uit Gorinchem aangehouden. Hij wordt verdacht van deelname aan een organisatie die het plegen van terroristische misdrijven als doel heeft.

De man zou tot 2018 in de Syrische burgeroorlog betrokken zijn geweest bij de terreurorganisaties IS en/of Jabhat al-Nusra.

De verdachte zat al vast op verdenking van andere misdrijven. Hij werd vandaag formeel vrijgelaten uit voorlopige hechtenis, maar werd vervolgens direct weer aangehouden op basis van de nieuwe verdenking. Begin volgende week wordt hij voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Mogelijk gaat het om dezelfde man die op 24 februari in Gorinchem werd aangehouden door de Dienst Speciale Interventies in een flat in de Gildenwijk. Daarbij werd toen ook een vrouw van 24 aangehouden. De politie heeft destijds niet bekendgemaakt wat de reden was voor die arrestaties. Ook wil de politie niet bevestigen of het nu om dezelfde man gaat.