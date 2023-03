Drie jaar cel geëist tegen oud-teamchef politie voor verkrachting collega

Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar celstraf geëist tegen een oud-teamchef van de politie Haarlemmermeer. Hij wordt ervan verdacht een vrouwelijke collega te hebben verkracht, een destijds 39-jarige hoofdagent.

Het misbruik gebeurde volgens justitie in 2019, na werktijd. Paulo de C. N. liet zich door de hoofdagent naar het treinstation in Hoofddorp rijden, waar hij haar volgens het OM tegen haar wil in zoende. Vervolgens liet hij haar naar een afgelegen plek rijden, waar hij haar verkrachtte, aldus justitie.

De 54-jarige De C. N. ontkent dat hij die avond seks met zijn collega heeft gehad; volgens hem wilde de hoofdagent juist seks met hem. Maar volgens het OM is er divers bewijs voor zijn schuld, zoals verklaringen van collega's en een vertrouwenspersoon.

Daaruit zou onder meer "een obsessieve belangstelling van de verdachte voor het slachtoffer" blijken. Daarnaast is er een schermafbeelding van een WhatsApp-bericht gevonden, waaruit blijkt dat de verdachte "seksuele toespelingen" naar het slachtoffer maakte.

Het OM noemt de verdenkingen zeer ernstig. "Dat hij teamchef bij de politie was en het slachtoffer een ondergeschikte betrof, wordt hem extra zwaar aangerekend."

Hoofdagente is ontslagen

Het slachtoffer werd ontslagen nadat ze het misbruik had gemeld aan NRC. Ze liet de krant onder meer WhatsApp-berichten lezen waarin haar toenmalig leidinggevende seks voorstelt.

Volgens de politie Noord-Holland had ze daarmee de geheimhoudingsplicht geschonden. De agente zelf zegt dat ze binnen de organisatie geen gehoor voor haar klacht vond, en daarom naar de krant was gestapt.

Toch gaf de Haagse rechtbank haar in 2021 ongelijk. Volgens de rechter had ze niet naar de pers hoeven stappen, omdat ze intern al met een vertrouwenspersoon sprak. In het vonnis staat dat "door het delen van vertrouwelijke politie-informatie" het imago van de organisatie fors is geschaad.