Oppositie zeer kritisch na armoedecijfers

Oppositiepartijen vinden dat het kabinet iets moet doen om ervoor te zorgen dat de verwachtingen van het Centraal Planbureau voor volgend jaar niet uitkomen. Het CPB zei vanochtend dat volgend jaar bijna een miljoen mensen onder de armoedegrens komen als er geen nieuw steunbeleid komt voor die groep.

Volgens PVV-leider Wilders zijn de cijfers het gevolg van het beleid van het kabinet, "dat Nederlanders niet op 1 zet en de hele wereld geld geeft, maar juist onvoldoende aan onze eigen mensen". Hij wil dat het geld dat nu wordt uitgetrokken voor asielzoekers en doelen in het buitenland wordt besteed aan lastenverlichting "voor de mensen hier".

'Crimineel beleid'

Ook de SP heeft geen goed woord over voor het kabinet. Partijleider Marijnissen vindt dat achter de cijfers van het CPB veel ellende en verdriet schuilt, terwijl grote bedrijven hun miljardenwinsten verdelen onder hun rijke aandeelhouders. "Dat is crimineel; dit kabinet faalt." De partij wil onder meer dat de lonen stijgen, de belasting op arbeid omlaaggaan en die op kapitaal omhoog.

GroenLinks-voorman Klaver heeft het over een "koopkracht-klif" waar Nederlanders volgend jaar op af rijden. "Dit nieuws komt op de dag dat we zien dat de topman van Shell 11 miljoen euro verdient en dat is onwijs onrechtvaardig." Het kabinet moet wat hem betreft zo snel mogelijk duidelijk maken hoe de groep onder de armoedegrens wordt gesteund. Hij denkt onder meer aan verdere verhoging van het minimumloon en diverse belastingmaatregelen.

"Als volgend jaar 7 procent van de kinderen in armoede leeft, moeten we ons goed afvragen hoe we dat kunnen voorkomen", zegt Volt-voorman Dassen. Hij wijst erop dat het kabinet de kinderarmoede wilde halveren, maar volgens hem gaat het de verkeerde kant op. Ook hij wil dat het minimumloon nog meer stijgt en hij denkt ook aan verhoging van het kindgebonden budget.

Portemonnee

Kamerlid Heinen van regeringspartij VVD benadrukt dat het kabinet "met uitzonderlijke maatregelen" dit jaar de portemonnee heeft kunnen beschermen, maar hij ziet ook dat zodra de maatregelen afnemen die beurs toch weer wordt geraakt. Volgens hem moet nu eerst worden geïnventariseerd welke maatregelen nodig zijn om ook volgend jaar iets te doen. De besluiten daarover kunnen pas worden genomen als er meer zicht is op de inflatie, de lonen en de energieprijzen, vindt de VVD. Volgens Heinen is het laatste wat moet gebeuren dat de belastingen omhooggaan.

Fractievoorzitter Paternotte van coalitiepartner D66 onderstreept dat een recessie is afgewend, dat de koopkracht toeneemt en dat de inkomenssteun helpt. Hij vindt wel dat het kabinet met "gerichte steun" moet voorkomen dat de armoede volgend jaar verder toeneemt.

Ook volgens fractievoorzitter Bikker van regeringspartij ChristenUnie is een nieuw pakket met "gerichte maatregelen" nodig om af te wenden dat gezinnen in de armoede terechtkomen en dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. "We moeten mensen helpen die de boodschappen niet kunnen betalen, en voor wie de energierekening te hoog wordt." Ze vindt de cijfers zorgelijk.