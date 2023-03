Vanavond op tv: Grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport • Russische raketaanvallen • Jeugdcriminaliteit in Rotterdam • Rechters dreigen met staking

De hoofdredactie van NOS Sport treedt op termijn terug, om ruimte te maken voor "nieuw leiderschap" naar aanleiding van een inventarisatie van meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie. Bijna honderd mensen hebben zich gemeld bij de externe vertrouwenspersonen. Te gast is Dick de Gilder . Hij schreef het boek 'De voorbeeldige organisatie. Van goede bedoelingen naar goed gedrag'.

Bij Russische raketaanvallen op verschillende Oekraïense steden zijn afgelopen nacht zeker vijf doden gevallen. Voor het eerst in drie weken waren er weer zulke aanvallen in heel Oekraïne, vooral op kritieke infrastructuur, zoals energiefaciliteiten.

Doden bij raketaanvallen in Oekraïne

Criminelen ronselen Rotterdamse jongeren

Steeds meer jongere jongeren in Rotterdam worden geronseld voor allerlei vormen van criminaliteit. Dat meldde Nieuwsuur deze week. Vooral jongeren die tegen betaling containers met drugs leeghalen, zogeheten 'uithalers', vormen een groot probleem. Vanavond praten we erover met de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Zijn gemeente heeft een bedrag van ruim 10 miljoen euro per jaar toegezegd gekregen van het ministerie van Justitie en Veiligheid ter voorkoming van jeugdcriminaliteit.