Israëlische troepen schieten drie Palestijnen dood op Westelijke Jordaanoever

Op de Westelijke Jordaanoever hebben Israëlische troepen drie Palestijnen gedood. Volgens Israël werden ze verdacht van schietpartijen in de omgeving.

Al Jazeera schrijft dat het gaat om drie mannen in de leeftijd van 22 tot en met 26 jaar. Ze werden in een auto in Jaba, ten zuiden van de stad Jenin, doodgeschoten. Palestijnen spreken over een executie, schrijft een nieuwszender.

De Israëlische autoriteiten zeggen dat de inval, waarbij de grenspolitie, het leger en de inlichtingendienst betrokken waren, bedoeld was "om gezochte personen te arresteren op basis van verschillende schietpartijen" gericht op het Israëlische leger.

"Tijdens de operatie werden schoten afgevuurd op de troepen, vanuit de auto van de gezochte personen, waarna we drie gewapende mannen doodden die in de auto zaten."

Zes doden

De Palestijnse Autoriteit levert kritiek op het doodschieten van de mannen. Het noemt de Israëlische troepen de "blinde kracht die terreur en intimidatie verspreidt om ons volk te ontmoedigen de strijd voort te zetten".

Twee dagen geleden werden bij een inval in de buurt, in vluchtelingenkamp Jenin, nog zes Palestijnen gedood. Onder de doden was volgens het Israëlische leger iemand van Hamas die verdacht wordt van het doodschieten van twee broers in een Joodse nederzetting bij Huwara, anderhalve week geleden.

Israëlische troepen hebben de afgelopen tijd meerdere invallen op de Westelijke Jordaanoever uitgevoerd. Volgens persbureau AP zijn er sinds het begin van dit jaar 74 Palestijnen gedood bij Israëlische invallen. In dezelfde periode zijn veertien Israëliërs gedood.