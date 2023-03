Drenthe tot op het bot verdeeld over de wolf

De een smelt bij het zien van videobeelden van wolvenwelpen in het Drents-Friese Wold, terwijl de ander staat te juichen bij een foto van een doodgereden wolf in Hoogersmilde. In Drenthe zijn er maar weinig onderwerpen die zo veel emotie oproepen als de wolf.

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Stikstof en woningbouw zijn onderwerpen die overal spelen, maar per provincie zijn er ook typisch regionale thema's. In Drenthe is dat bijvoorbeeld de wolf, die steeds vaker in het wild wordt gezien.

De coalitiepartijen PvdA en GroenLinks, maar ook SP, D66, Partij voor de Dieren en Volt vinden dat de wolf welkom is in Drenthe. Aan de andere kant van het politieke spectrum kijken ze daar anders naar. Zo vinden de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie dat er geen ruimte is voor de wolf. Ook partijen als Forum voor Democratie, PVV, JA21 en nieuwkomer BBB zijn tegen. CDA, PVV en BVNL gaan nog een stapje verder. Zij vinden dat als de wolf niet verjaagd kan worden, het dier afgeschoten moet worden.

Afbeelding ter illustratie - RTV Drenthe

Maar Europese regelgeving verbiedt het verstoren, verjagen en doden van de wolf. Het dier geniet een beschermde status. Iets waar meerdere provincies vanaf willen, zo ook het huidige provinciebestuur van Drenthe. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) wil dat minister Van der Wal voor Natuur bij de Europese Commissie gaat pleiten voor een aanpassing van die status. Volgens de gedeputeerde veroorzaakt de wolf "onrust en verdriet" door aanvallen op vee. Dit jaar zijn er in Drenthe zeker achttien aanvallen op meerdere schapen gemeld bij meldpunt BIJ12. Dna-onderzoek moet overigens nog uitwijzen of het in alle gevallen daadwerkelijk om een wolf ging. Verhoudingen op scherp Sinds de wolf zich in september 2020 voor het eerst vestigde in Drenthe, staan de verhoudingen tussen voor- en tegenstanders op scherp. En die discussie is alleen maar verhard, nu het aantal wolven en dus ook het aantal aanvallen op bijvoorbeeld schapen toeneemt. Op sociale media gaan nog altijd met enige regelmaat foto's rond van verminkte en gedode schapen. Het drijft sommige veehouders tot wanhoop. Zo zijn er voorbeelden van boeren die hun gedode schapen demonstratief op de stoep voor hun bedrijf leggen. Ook is er discussie over wolfwerende hekken, die veehouders met een (vaak niet toereikende) provinciale subsidie kunnen neerzetten. Werken die nu wel, of niet? Een schapenhouder uit Vledder die dacht zijn rasters keurig voor elkaar te hebben, zag toch een wolf naar binnen glippen.

Afbeelding ter illustratie - RTV Drenthe