Nederlandse zaalvoetballers doen aan klantenbinding, maar WK blijft een eindje weg

Terwijl de 1.800 toeschouwers zich al opwarmen op de beats uit de speakers van het Topsportcentrum in Almere, pakken enkele zaalvoetballers er in de kleedkamer snel nog even hun telefoon bij. Ze scrollen zo kort voor hun interland tegen Oekraïne langs de tussenstanden in onder meer Finland, Moldavië en Slovenië. Persvoorlichter Bram Groot heeft op een blocnote alle mogelijke scenario's uitgeschreven. En dat is nogal een klus. Er zijn twaalf poules en Oranje moet bij de vier beste nummers twee zien te komen om zich rechtstreeks te plaatsen voor de volgende ronde van de WK-kwalificatie. Lukt dat niet, dan wachten play-offs. Al snel blijkt dat de sleutel in Maribor ligt. Als Kazachstan van Slovenië zou winnen, heeft Nederland het in eigen hand. Bij een 3-1 voorsprong voor de Kazakken kan bondscoach Miquel Andrés Moreno zijn grijns dan ook niet onderdrukken. "Dat is goed nieuws zeg. Dit zal de jongens een boost geven", zegt de Spanjaard terwijl de spelers zich opwarmen. Tegenvaller op 1.200 kilometer Maar vlak voordat de volksliederen in Almere klinken, blijkt dat Slovenië 1.200 kilometer verderop toch nog een punt heeft gepakt. Dat betekent dat Oranje nu een wel heel grote zege nodig heeft om de tussenronde te ontlopen. Dat is tegen een topland als Oekraïne onbegonnen werk. Daarmee is de wedstrijd op voorhand al van alle spanning ontdaan. Oekraïne is al zeker van de eliteronde, Nederland weet dat het de omweg zal moeten nemen. Desalniettemin ontspint zich een intense wedstrijd. Oranje moet tot het uiterste gaan om de profs uit Oekraïne partij te kunnen bieden, maar slaagt daar mooi wel in. En dat is niet omdat de tegenstander het rustig aan doet. Integendeel. Er zitten ook veel Oekraïense fans, veelal oorlogsvluchtelingen, op de tribunes die hun nationale ploeg aansporen om voluit te gaan.

Vanavond verwelkomen we zestig Oekraïense vluchtelingen in Topsportcentrum Almere voor de kwalificatiewedstrijd 🇳🇱-🇺🇦.



Het initiatief is ontstaan in samenwerking met @ZVVEde. Lees er meer over via de link! ⤵️#OranjeFutsal https://t.co/crpq6h1Uo4 — Oranje Futsal (@OranjeFutsal) March 8, 2023

Toch houdt Nederland de nummer negen van de wereld op een gelijkspel. Het wordt 1-1. Bij het eindsignaal overstemmen de Nederlandse supporters pas voor het eerst echt de Oekraïners. Het feestje geeft aan dat dit een gelijkspel is waaruit deze relatief nieuwe, onervaren lichting vertrouwen kan putten. "Ze mogen trots zijn", zegt Andrés Moreno, die van een afstandje bekijkt hoe zijn spelers over de boarding hangen om knuffels en high-fives uit te wisselen met bekenden en onbekenden in het publiek. Klantenbinding Ook doelpuntenmaker Ayoub Boukhari blijft nog lang hangen tussen de fans. Hij laat ze weten zin te hebben in de play-offs in april. "Als we zo spelen, hebben we veel kans om die te winnen. Tegen wie we ook moeten." Er volgt gejuich. Dan krijgt Boukhari nog maar eens een telefoon in zijn handen gedrukt. Of hij nog even wat wil zeggen tegen de broers van deze fan? Geen enkel probleem. "Yo Siraj, Ayoub Boukhari hier. Shout-out naar jou! En hoe heet die andere? Aras? Yo Aras, ook shout-out naar jou. En goed luisteren naar je ouders, dat is het belangrijkste. Love!" Het WK mag woensdagavond nog niet dichterbij gekomen zijn, aan klantenbinding hebben de zaalvoetballers wel gedaan.