Drie jongeren aangehouden in Japanse sushi-lik-rel

In Japan zijn drie jongeren gearresteerd in het verband met een sushi-rel die het land de afgelopen weken bezighield. De drie likten in restaurants aan sushi, die ze daarna weer teruglegden op de lopende band. Filmpjes van hun acties werden massaal gedeeld op sociale media.

Het gaat om drie jongeren van 15, 19 en 21 jaar. Ze worden ervan verdacht moedwillig een bedrijf in moeilijkheden te hebben gebracht. Volgens persbureau AFP staan daar doorgaans zware straffen op in Japan, in het uiterste geval een celstraf van drie jaar.

De drie likten ook aan bordjes, tandenstokers en flessen sojasaus. Ook is op filmpjes te zien dat ze het zeer scherpe wasabi of desinfecterende handgel over het eten smeren en spuiten. De 'sushi-terreur' was een schok voor Japan, waar hygiëne doorgaans hoog in het vaandel staat.

Op deze beelden van vorige maand is te zien hoe ze onder meer te werk gingen: