Zwangere Van Dijk slaat wielerseizoen over, maar komt terug voor Spelen

Voor wielrenster Ellen van Dijk zit het seizoen erop. De 36-jarige wereldkampioene tijdrijden en haar vriend Benjamin de Bruijn verwachten over zes maanden hun eerste kind. Daardoor komt Van Dijk in 2023 niet meer in actie, zo heeft haar ploeg Trek-Segafredo laten weten. Pas in 2024 is ze weer van plan om op de fiets te stappen.

"Benjamin en ik zijn erg blij om te kunnen zeggen dat wij in september ons eerste kindje verwachten", zegt de houdster van het werelduurrecord.