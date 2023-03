China 'resoluut' tegen exportbeperkingen voor chipmachinebouwer ASML

China toont zich verbolgen over de exportbeperkingen die Nederland gaat opleggen aan chipmachinefabrikant ASML. Dat bedrijf mag vanaf de zomer bepaalde machines niet meer verkopen aan Chinese bedrijven. Westerse landen zijn bang dat de Chinezen de chips die ermee kunnen worden gemaakt zullen gebruiken voor de productie van militair materieel, zoals drones.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken sprak er kritisch over. "Wij zijn resoluut tegen het Nederlandse besluit om het normale economische verkeer tussen Chinese en Nederlandse bedrijven te beperken en hebben protest ingediend bij Nederland."

Gevraagd wat de exportban betekent voor de relatie tussen Nederland en China hield ze zich op de vlakte. "Natuurlijk zal China alle maatregelen nemen om onze legitieme rechten en belangen te beschermen."

Gepolitiseerd

Ze verweet "sommige landen", zonder namen te noemen, dat ze de laatste jaren de handelsbetrekkingen "gepolitiseerd en geïnstrumentaliseerd" hebben en andere "hebben gedwongen om exportbeperkingen tegen China in te voeren".

Daarmee doelt ze op de VS: dat land dringt er bij Nederland al langer op aan om de verkoop van chipmachines aan bedrijven in China aan banden te leggen. Premier Rutte heeft daarover gesproken met president Biden, toen hij in januari op bezoek was in Washington.

Ernstige gevolgen

Volgens Peking misbruikt Amerika het argument van bescherming van zijn nationale veiligheid om andere landen, waaronder Nederland, zijn wil op te leggen, ten koste van de internationale handel. Woordvoerder Mao Ning waarschuwde voor "ernstige gevolgen" voor de mondiale industriële leveringsketen en zelfs voor de ontwikkeling van de wereldeconomie.

Eind januari werd duidelijk dat Nederland, de Verenigde Staten en Japan een akkoord hebben gesloten over exportbeperking van chiptechnologie naar China. Washington heeft de export van eigen chiptechnologie naar China al eerder teruggeschroefd.

De Amerikanen waren erop gebrand dat Nederland dat ook zou doen, vanwege de vooraanstaande rol van ASML bij de ontwikkeling van chipmachines.