Bertens stuit in eerste ronde Roland Garros op nummer 112 van de wereld

Kiki Bertens moet het in de eerste ronde van Roland Garros opnemen tegen de Oekraïense Katarina Zavatska. Arantxa Rus lootte de Française Clara Burel.

De erelijst van de 20-jarige Zavatska, de nummer 112 van de wereld, bevat zes ITF-titels. De 19-jarige Burel, de mondiale nummer 415, veroverde in februari in Grenoble haar eerste ITF-titel. Beiden debuteren in het hoofdtoernooi van Roland Garros.

Bertens beleefde een moeizame aanloop naar Roland Garros, dat komende zondag begint. Vanwege een achillespeesblessure moest de Zuid-Hollandse in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Straatsburg de strijd staken.

Volgens Bertens zelf was haar opgave in Straatsburg echter uit voorzorg, ze kan gewoon in actie komen in Parijs.