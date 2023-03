Trainingsgenoot, tegenpool en WK-rivaal van Schulting: Desmet is stille genieter

Beiden behoren tot de wereldtop in het shorttrack, hebben dit seizoen meerdere gouden medailles veroverd en trainen in Thialf. Tot zover de overeenkomsten tussen de Nederlandse Suzanne Schulting en de Belgische Hanne Desmet. Er is namelijk ook een groot contrast tussen de twee rivalen, die komend weekend in Seoul tegen elkaar zullen strijden om de WK-medailles, en dat werd afgelopen seizoen vooral duidelijk bij hun zeges. Uitbundig vs. ingetogen Op het moment dat Schulting als winnaar over de finish komt, balt ze haar vuisten en schreeuwt ze het uit. Of het nou bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden is of bij de EK in Gdansk: iedereen mag weten dat zij zojuist het goud heeft gepakt. Maar als Desmet na een fenomenale inhaalactie in de slotronde van de 1.500 meter bij de wereldbekerfinale in Dordrecht het goud binnensleept, volgt er geen vreugdekreet. NOS-commentator Joris van den Berg gaat helemaal uit zijn dak en noemt het "een van de mooiste overwinningen uit de recente geschiedenis van het shorttrack." Het gezicht van Desmet blijft bijna onbewogen. "Ik ben gewoon kalm", antwoordt ze op de vraag met wat voor gevoel ze over de finish kwam. "Wel blij, maar meer van binnen."

WK shorttrack bij de NOS De WK shorttrack in Seoul zijn zaterdag en zondag live te volgen bij de NOS: beide dagen vanaf 05.55 uur via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app en op NPO 1.

De Belgische is een stille genieter. Dat uitbundige van Schulting zit er niet in, zegt ze zelf. "Dat is iets dat bij sommige mensen heel spontaan komt. Bij mij gebeurt dat eigenlijk nooit." Trainingsgenoten Desmet en Schulting zijn geen vreemden van elkaar, verre van zelfs. De 26-jarige Desmet traint namelijk al sinds 2018 mee bij de Nederlandse shorttrackploeg, omdat in België de faciliteiten niet toereikend waren. Annie Sarrat, assistent-trainer van de ploeg, werkt dagelijks met de shorttrackers in Thialf. Ze ziet dan ook dat de twee "compleet verschillende persoonlijkheden" hebben. "Hanne is een heel rustig, introvert persoon. We werken eraan dat ze haar gevoelens en emoties wat meer kan uiten."

Dubbelrol Annie Sarrat? Annie Sarrat heeft een Canadees en Frans paspoort. Ze kwam als jonge shorttrackster uit voor Frankrijk en nam in 1995 deel aan de WK junioren. Bij de Nederlandse shorttrackploeg, waartoe ook Desmet behoort, heeft ze een dubbelrol. "Als Hanne schaatst, ben ik haar coach. Als de Nederlanders schaatsen, ben ik onderdeel van de Nederlandse staf. Daarom zie je me regelmatig van jas wisselen."

"Suzanne is het tegenovergestelde", verklaart Sarrat. "Bij haar komen de emoties er direct uit. Dat is ook een van haar kwaliteiten. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, zeker als je op dit niveau rijdt." "Het kan een goed hulpmiddel zijn en bijvoorbeeld ook intimiderend voor concurrenten", gaat ze verder. "Dus ik denk dat het heel belangrijk is om die emoties te uiten." Sarrat ziet dat ook Desmet langzaam maar zeker haar emoties meer gaat uiten. "Het komt al steeds meer en ik denk dat dat haar heel erg helpt. Dus daar ben ik heel blij mee." Doorbaak Desmet De Belgische rammelt al een tijdje aan de deur van de internationale shorttracktop. Ze haalde bij de Spelen van Peking olympisch brons en bij de WK van 2021 pakte ze zilver op de 1.000 meter achter Schulting.

Hanne Desmet (links) met Suzanne Schulting (rechts) - ANP