Minimaal 36 doden bij aanslag in Oost-Congo

Bij een aanval op het dorp Mukondi in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo zijn vannacht minstens 36 mensen vermoord. Dat laat de gouverneur van de Congolese provincie Noord-Kivu weten op Twitter.

Lokale autoriteiten vermoeden dat de daders lid zijn van de Allied Democratic Forces (AFD), een Ugandese rebellengroep die trouw heeft gezworen aan Islamitische Staat. De AFD voert regelmatig aanvallen uit op dorpen, soms met machetes of bijlen. De rebellengroep heeft de aanslag nog niet opgeëist.

Geteisterd door conflict

Congo kampt al langer met extreme geweldsuitbarstingen. Sinds 1999 wordt het land geteisterd door burgeroorlogen en conflicten tussen verschillende etnische groepen. In 2003 brak er een periode van vrede aan, maar de onrust in het oosten van het land bleef. In totaal zijn er maar liefst 120 verschillende gewapende milities actief.

Dat de controle van de regio zo gewild is, komt onder meer doordat dit gebied rijk is aan kostbare grondstoffen zoals diamanten, goud, koper en zink. Ook is er veel van het gewilde kobalt te vinden, dat een cruciale grondstof is voor batterijen van telefoons, laptops en elektrische auto's.

Vredesbesprekingen

Afgelopen november liet de Oost-Afrikaanse Gemeenschap EAC nog weten te zijn gestart met vredesbesprekingen om het geweld in Oost-Congo een halt toe te roepen. Dat was naar aanleiding van aanhoudende gewapende confrontaties tussen het Congolese leger en leden van rebellengroep M23.

Sinds 2021 worden Ugandese en Congolese troepen ingezet om de rust te bewaren. Toch blijven aanslagen regelmatig voorkomen.