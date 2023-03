Bikker (CU) over stikstofdoel: niet getrouwd met 2030, kan ook later

"Ik ben niet getrouwd met een jaartal. Of het 2029, 2030 of 2031 wordt, is wat mij betreft van latere zorg." Dat zei Mirjam Bikker van de ChristenUnie (CU) vanavond in Nieuwsuur over het doel dat in 2030 74 procent van de Nederlandse natuur niet meer te veel stikstof over zich heen krijgt.

Bikker ging hierover in debat met BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas.

Het jaartal 2030 is vastgelegd in de nieuwe stikstofwet, die nog door de Eerste Kamer moet. Het kabinet wil haast maken en heeft de eerdere deadline van 2035 naar voren gehaald.

In plaats van vast te klampen aan dat jaartal, benadrukt Bikker het belang van snel aan de slag gaan, samen met de boeren. "Door die stikstofcrisis zit Nederland vast, maar we zien ook grote problemen in de natuur. Daar moeten we vaart mee maken."

Het is niet voor het eerst dat de CU afwijkt van deze deadline. Afgelopen zomer zei Bikkers voorganger Gert-Jan Segers al niet te willen fixeren op een jaartal. Dit zei hij als reactie op een uitspraak van CDA-leider Wopke Hoekstra dat 2030 niet heilig is. Daar kreeg de CDA'er veel kritiek op.

Ook verschillende provincies hebben gezegd dat ze voor de stikstofaanpak meer tijd nodig hebben.