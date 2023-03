Hoge hekken, detectiepoorten en camera's bij kermis in Amsterdam

Bij de kermis in het Westerpark in Amsterdam, die morgen opengaat, worden veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat het misgaat. NH Nieuws meldt dat de organisator hoge hekken en detectiepoorten neerzet en op het kermisterrein camerabeveiliging. instelt. Ook worden meer beveiligers ingezet.

De maatregelen worden genomen nadat het vorig jaar oktober avonden achter elkaar onrustig was op een andere kermis in Amsterdam, in de wijk Osdorp. In de wijk werd gevochten, er werden vernielingen gepleegd en vuurwerk afgestoken. Ook werd er met vuurwerk naar politiemensen gegooid.

Vanwege de overlast moest de kermis dagenlang eerder dicht. De gemeente denkt erover om een andere plek in de buurt te kiezen voor de kermis.

Eerst door een poort heen

Door alle maatregelen ziet de kermis in het Westerpark er anders uit dan normaal. Vooral wanneer je het terrein nog op moet, zegt Frans Stuy, organisator van de kermis in het Westerpark en van die in Osdorp. "Als je via de ingang naar binnen komt moet je door een poort heen. Als je een mes mee hebt, gaat-ie af. Zo simpel is het."

Stuy is niet blij met de maatregelen, maar hij vindt ze wel nodig. "Ik denk dat mensen liever veilig zijn met dit, dan tussen groepjes jongeren staan die misschien wel wapens hebben."

Hij hoopt desondanks het familiegevoel op de kermis te kunnen bewaren.

Geen botsauto's

Naast deze maatregelen is er nog een verandering. Op de kermis zijn dit jaar geen botsauto's. "Ik vind het zelf heel jammer. Ik ben een echte botsautoman, maar rond die attractie hingen vaak de meeste hangjongeren." Alle maatregelen zijn volgens de regionale omroep in overleg met de gemeente bepaald.

Hoe de kermis in Osdorp er volgend jaar moet gaan uitzien is nog niet bekend. Een tip van Stuy: "Misschien moeten de ouders ook eens komen kijken naar de kermis, want zo weet je toch sneller wat je kind uitspookt."

Stuy hoopt niet dat de beveiliging ook de komende jaren moet blijven. "Ik heb vertrouwen in de mens. Ik wil dat de familietjes zich hier gelukkig voelen. Maar er moet wel echt wat veranderen aan de mentaliteit. Dan kan het daarna zo snel mogelijk weer terug naar normaal."