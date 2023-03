Knipperende lampen of zelfs uitval: Alliander waarschuwt voor vol stroomnet

Maar dat is niet genoeg. Alleen al in het gebied van Liander hebben inmiddels 760.000 woningen en kleine bedrijven zonnepanelen op hun dak, honderdduizenden hebben ook een warmtepomp en ook het aantal elektrische auto's neemt rap toe in de woonwijken. En dus hebben steeds meer huishoudens een zwaardere elektriciteitsaansluiting nodig.

Via dochterbedrijf Liander beheert het bedrijf het stroomnet in (delen van) Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland. In die gebieden verving de netbeheerder afgelopen jaar al ruim 2000 elektriciteitshuisjes en legde ook duizenden kilometers nieuwe kabel.

We gaan steeds meer elektriciteit gebruiken en ook de duurzame opwekking van stroom groeit gestaag. Dat zal ook moeten om de CO2-doelen te halen. Maar ons elektriciteitsnetwerk is er nog lang niet klaar voor. Wat zijn de problemen en is er een oplossing? We leggen het uit in deze video:

"Het elektriciteitsnet in woonwijken is op veel plaatsen nog niet berekend op de snelheid waarmee consumenten hun huis verduurzamen", zegt Alliander-directeur Maarten Otto. Het bedrijf trekt komende zeven jaar daarom 5 miljard euro uit om onder meer nieuwe elektriciteitshuisjes te plaatsten en zwaardere kabels te leggen.

Tot nu toe vonden de meeste werkzaamheden in losse straten plaats. Maar komende jaren gaat het dus vaker voorkomen dat hele wijken worden opengebroken. In totaal zijn aanpassingen aan het net nodig in een op de drie straten in de komende dertig jaar.

Knipperende lichten

Door personeelstekorten en gebrek aan materiaal kan Liander niet overal tegelijk aan de slag. Dat heeft als gevolg dat het net in sommige wijken toch vol raakt. "We hebben daar nu al op enkele plaatsen mee te maken, maar we voorzien dat dit aantal de komende jaren gaat oplopen", zegt Otto. "Om onze klanten zo goed mogelijk in hun behoeften te voorzien, kiezen we er daarom voor een deel van de nieuwe aansluitingen of verzwaringen toch te realiseren en daarmee het net tijdelijk extra te belasten."

De extra belasting zorgt mogelijk voor meer problemen met de spanning. Gevolgd is bijvoorbeeld dat zonnepanelen hun stroom niet kunnen terugleveren, dat de lampen in huis gaan knipperen, of - in een enkel geval - dat de stroom in een huis, straat of zelfs hele wijk uitvalt.

'Heftige boodschap'

De netbeheerder wijst erop dat huishoudens en kleine bedrijven zelf ook kunnen helpen om dit soort problemen te voorkomen. Door bijvoorbeeld zelfopgewekte zonnestroom op te slaan. Of door de stroom direct te gebruiken door bijvoorbeeld de wasmachine overdag aan te zetten.

Mensen zonder zonnepanelen kunnen ook meehelpen door hun verbruik meer te spreiden over de dag. Of waar mogelijk elektriciteit te besparen door apparaten bijvoorbeeld volledig uit te zetten en de stekker van een waterkoker of koffiezetapparaat uit het stopcontact te halen.

"De vanzelfsprekendheid van energie heeft in de afgelopen decennia niet zo onder druk gestaan als nu", zegt Otto. "Dat raakt in toenemende mate ook consumenten. Ik besef dat dit een heftige boodschap is."