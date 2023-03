Eerste celstraffen opgelegd na stadionramp Indonesië

In Indonesië zijn twee mannen veroordeeld tot celstraffen voor hun rol in een van de dodelijkste stadionrampen ooit. In oktober vorig jaar kwamen er bij een wedstrijd op Oost-Java 135 fans om het leven. Het zijn de eerste celstraffen die zijn opgelegd in het onderzoek naar de ramp. Op 2 oktober 2022 ging het helemaal mis na afloop van de wedstrijden tussen de rivalen Arema FC en Persebaya Surabaya. Boze supporters van Arema bestormden na de 3-2 thuisnederlaag het veld. De politie vuurde traangasgranaten af, waarna in de paniek en chaos supporters onder de voet werden gelopen en werden verdrukt.

Zeker 129 voetbalsupporters zijn om het leven gekomen bij rellen in het Kanjuruhan stadion in de Indonesische stad Malang. Dat heeft de politie bekendgemaakt. President Widodo betreurde in een toespraak deze tragedie. - NOS