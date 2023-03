Bogaerts en Profar slaan honkballers langs Panama; kwartfinales WBC in zicht

Waar de sterke slagploeg met homeruns van Xander Bogaerts en Jurickson Profar aan de hoge verwachtingen voldeed, werd bondscoach Hensley Meulens ook gerustgesteld dat de Nederlandse werpers wederom weinig toestonden. In de achtste inning kwam Bogaerts voor een tweede keer over de thuisplaat na een wilde worp.

De Nederlandse honkballers zijn hard op weg naar de kwartfinales van de World Baseball Classic. In Taichun werd het tweede groepsduel met 3-1 gewonnen van Panama, een land dat net als Nederland zijn openingswedstrijd gewonnen had.

Jurickson Profar joins the power party! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/ygb4Z4b3IF

In de met 4-2 gewonnen openingswedstrijd tegen Cuba was Tom de Blok nog de startende werper bij het koninkrijksteam. Nu was het de beurt aan Shairon Martis, die net als De Blok afgelopen seizoen uitkwam voor Amsterdam Pirates.

17 jaar na 'no-hitter' weer op de heuvel

Dat de 35-jarige Martis uitgerekend tegen Panama weer op de heuvel stond was bijzonder. Zeventien jaar geleden, in de World Baseball Classic van 2006, gooide hij zichzelf als 18-jarige debutant tegen Panama namelijk de geschiedenisboeken in.

Martis gooide destijds namelijk een perfecte wedstrijd: tot op de dag van vandaag is zijn no-hitter de enige ooit op de WBC. Dat Martis slechts 65 pitches nodig had om de wedstrijd in zeven innings (10-0) uit te maken zonder dat een Panamees op de honken kwam, maakte die prestatie nog knapper.