Aardverschuiving Indonesië eist minstens 21 levens

Door een aardverschuiving maandag zijn in Indonesië minstens 21 mensen omgekomen. Autoriteiten vrezen dat het dodental nog gaat stijgen.

De aardverschuiving, veroorzaakt door hevige regenbuien, bedolf dertig huizen in het dorp Genting op een klein afgelegen eiland in de Natuna-archipel aan de rand van de Zuid-Chinese Zee. De autoriteiten hebben meer dan 200 reddingswerkers van de zoek- en reddingsdienst, de politie en het leger ingezet om te zoeken naar 33 nog steeds vermiste mensen, meldt persbureau AP.

Acht mensen zijn met verwondingen levend onder het puin uitgehaald. Drie van hen verkeerden in kritieke toestand, heeft de chef van de nationale rampenbestrijdingsdienst Suharyanto gezegd. Ze zijn maandag laat met spoed naar een ziekenhuis op het eiland Borneo gebracht, ongeveer 300 kilometer van Genting. Eén van hen stierf onderweg op zee.

1300 mensen dakloos

De zoek- en reddingsoperatie wordt gehinderd door de hevige regenval in het rampgebied, waardoor zoekacties verschillende keren zijn gestaakt. Daarnaast belemmeren ook uitgevallen communicatielijnen en elektriciteit de operatie.

Woensdag zijn twee helikopters en verschillende schepen met reddingswerkers vanuit Jakarta en een nabijgelegen eiland naar Genting afgereisd. Ook medische teams en hulpgoederen, zoals tenten, dekens en voedsel, zijn die dag aangekomen.

Door de aardverschuiving zijn ongeveer 1300 mensen dakloos geraakt. Zij zijn naar vier tijdelijke onderkomens gebracht, zei Suharyanto.

Aardverschuiving door aardbeving

De aanhoudende regen en overstromingen hebben de afgelopen dagen tientallen aardverschuivingen en overstromingen veroorzaakt in een groot deel van Indonesië. In het land wonen miljoenen mensen in bergachtige gebieden en in de buurt van rivieren.

In november 2022 veroorzaakte een aardbeving met een kracht van 5,6 in de stad Cianjur op West-Java een aardverschuiving. Daarbij vielen ruim 300 doden, onder wie veel schoolkinderen.