Georgië trekt omstreden 'Russische' wet in na twee dagen van protesten

De regering van Georgië trekt een omstreden wetsvoorstel in dat organisaties zou verplichten zich te registreren als 'buitenlandse agent' als ze deels vanuit het buitenland worden gefinancierd. Het voorstel zou vandaag worden behandeld in het parlement, maar regeringspartij Georgische Droom trekt het voorstel in, al lijkt de partij wel een slag om de arm te houden.

Vanwege de voorgenomen wet gingen tienduizenden Georgiërs twee dagen op rij de straat op. Een vergelijkbare wet werd in Rusland in 2012 ingevoerd. Het Kremlin gebruikt die wet om bijvoorbeeld kritische media of organisaties als Amnesty en Greenpeace de mond te snoeren. De demonstranten zijn bang dat Georgië dezelfde weg inslaat.

De demonstranten trokken gisteren opnieuw naar het parlementsgebouw in hoofdstad Tblisi. Het protest begon vreedzaam, maar liep al snel uit op rellen en botsingen met de politie. Die probeerde met traangas de demonstranten te verjagen. Meer dan zestig mensen werden opgepakt. Tot diep in de nacht bleef het onrustig bij het parlementsgebouw.

Kijk hier naar beelden van het protest gisteravond: