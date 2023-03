Flinke stijging armoede volgend jaar door wegvallen steun

Een miljoen mensen leeft volgend jaar onder de armoedegrens. Dat verwacht het Centraal Planbureau (CBP). Dit jaar gaat het nog om ongeveer 800.000 mensen.

Tot nu toe is zo'n stijging van de armoede voorkomen door steunmaatregelen voor de laagste inkomens, zoals de energietoeslag. Maar doordat een deel van dat beleid tijdelijk is, stijgt de armoede in 2024 toch. Het betekent ook dat 7,1 procent van de kinderen dan in armoede leeft.

Voor de doorsnee Nederlander blijft de koopkracht ongeveer gelijk, maar volgend jaar stijgt die met zo'n 2 procent. De koopkracht stijgt vooral doordat de lonen omhoog gaan, is de verwachting die het Centraal Planbureau (CPB) geeft in het Centraal Economisch Plan.

Economische groei

Het plan is een belangrijke economische raming voor het kabinet. Sinds deze zomer raamt het CPB ook hoeveel personen onder de armoedegrens terechtkomen.

Ondanks de inflatie is het de verwachting dat de economie blijft groeien. Dit jaar verwacht het CPB een stijging van 1,6 procent en volgend jaar 1,4 procent.