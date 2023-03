Flinke stijging armoede verwacht volgend jaar door wegvallen steun

De koopkracht stijgt vooral doordat de lonen omhoog gaan, is de verwachting die het CPB geeft in het Centraal Economisch Plan. Voor zowel dit als vorig jaar rekent het CPB met een loonstijging van 5 procent.

Tot nu toe is zo'n stijging van de armoede voorkomen door steunmaatregelen voor de laagste inkomens, zoals de energietoeslag. Maar doordat een deel van dat beleid tijdelijk is, stijgt de armoede in 2024 toch. Het betekent verder dat 7,1 procent van de kinderen dan in armoede leeft.

Koopkrachtcijfers worden altijd voorzien van kanttekeningen: ze zeggen niet direct iets over de persoonlijke situatie van mensen. Deze berekening houdt bijvoorbeeld geen rekening met ingrijpende veranderingen als een scheiding, een kind, een verhuizing of een promotie. Dat soort gebeurtenissen hebben wel vaak een groot effect op iemands koopkracht.

Het plan is een belangrijke economische raming voor het kabinet. Sinds deze zomer raamt het CPB ook hoeveel personen onder de armoedegrens terechtkomen. Het CPB gaat er bij de berekeningen van uit dat er geen aanvullend overheidsbeleid komt. Dat beleid komt er waarschijnlijk wel.

"Het CPB verwacht dat de meeste huishoudens volgend jaar meer te besteden hebben", zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken. "Dat is nu misschien nog lastig voorstelbaar met de dure boodschappen, maar het komt onder meer doordat de lonen stijgen. Het is goed dat veel werkgevers gehoor geven aan de oproep om de lonen te verhogen."

"Tegelijk lijken mensen met lage inkomens en uitkeringen erop achteruit te gaan volgend jaar, als we niks doen. Ik maak me zorgen om deze ongelijkheid. We kunnen nog niet vooruitlopen op de besluitvorming, maar we werken er hard aan om te zorgen dat mensen de wind in de rug voelen", zegt Van Gennip.

Het kabinet heeft met de Tweede Kamer afgesproken te zoeken naar gerichte maatregelen voor volgend jaar, waarmee huishoudens worden ondersteund die kwetsbaar zijn voor prijsstijgingen. Bij de voorjaarsnota, uiterlijk 1 juni, komt er meer duidelijkheid over de ondersteuning en koopkrachtmaatregelen. In augustus volgt het definitieve besluit.

Inflatie

De inflatie neemt door de lagere energieprijzen snel af, maar is ondertussen een stuk breder. Na energie stegen vervolgens de voedselprijzen en de prijzen van andere goederen, en nu ook de prijzen van diensten.

Over het hele jaar 2023 verwacht het CPB 3 procent inflatie. Zonder prijsplafond was dat 4 procent geweest.

Ondanks de inflatie is het de verwachting dat de economie blijft groeien. Dit jaar verwacht het CPB een stijging van 1,6 procent en volgend jaar 1,4 procent.